お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史さん（55）が28日、自身が座長を務める舞台の囲み取材に、お笑いコンビ・たくろうの赤木裕さん（34）ときむらバンドさん（36）、生田衣梨奈さん（28）と登場。前座長である明石家さんまさん（70）からの出演申し出を断ったエピソードを明かしました。囲み取材では、共演したジミー大西さん（62）がこの舞台を“嫌がっている”と暴露。ジミーさんは「さんまさんの舞台もあったりとかしてそ