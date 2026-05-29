お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が29日までに更新されたYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」に出演し、あの人気女子アナの“赤っ恥”エピソードを語る場面があった。「初恋」というトークテーマになると、カズレーザーは“初恋の人と再会する”番組に参加した際のエピソードを語り始める。「元NHKアナウンサーの中川安奈さんが出てて、10代の頃の人かな?アパレル関係のめっ