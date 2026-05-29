広島は２９日、７月８日・ヤクルト戦（マツダ）で、広テレｐｒｅｓｅｎｔｓ「あげ太ナイター」を開催することを発表した。広島テレビで放送されているアニメ「おしゃべり唐あげあげ太くん」の人気キャラクター「あげ太くん」が始球式に登場するなど、試合を盛り上げる。当日は来場者全員にあげ太くん缶バッジがプレゼントされる。また、カープとコラボしたタオルやステッカー、Ｔシャツなどのグッズも発売予定。６月１２日