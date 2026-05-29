◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム２―４巨人（２９日・エスコンフィールド）巨人のボビー・ダルベック内野手が５回に勝ち越しの適時二塁打を放ち、これが決勝打となった。２―２の５回。吉川の安打や盗塁などで２死二塁。日本ハムの先発・達のカーブを捉えて右中間を破る適時二塁打を放った。ダルベックはこの日は「４番・三塁」でスタメン出場。これで２試合連続の二塁打での適時打をマークした。「いつもと同じ