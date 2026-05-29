バドミントンのシンガポール・オープンは29日、シンガポールで各種目の準々決勝が行われ、シングルスは女子の山口茜（再春館製薬所）がタイ選手を2―1で下して準決勝に進んだ。男子の渡辺航貴（BIPROGY）も4強入り。ダブルスは女子の志田千陽（東京都協会）五十嵐有紗（BIPROGY）組、混合の霜上雄一（日立情報通信エンジニアリング）保原彩夏（ヨネックス）組が準決勝に進出した。（共同）