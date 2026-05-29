モーニング娘｡'26の新メンバーとして、12歳の石川華望（はなの）さんが加入することが28日、グループのYouTubeチャンネルで発表されました。リーダーの野中美希さん（26）から「石川華望ちゃん。モーニング娘。への加入が決定しました！おめでとう！」とサプライズで告げられた石川さんは、驚きでぼう然とした様子に。石川さんは「本当ですか…？」と確かめるようにつぶやき、「私、家でモーニング娘。さんに入りたいって言ってた