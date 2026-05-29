◇交流戦阪神1─0ロッテ（2026年5月29日ZOZOマリン）阪神・立石正広内野手が、15打席ぶりの安打を放った。「今日は（相手が）右ピッチャーが多かったので、踏み込みながらしっかり向かっていくイメージで」2回、ロッテ先発・田中の直球を捉えて左前へ。1死満塁で中野の二ゴロの間に生還し、これが決勝点となった。「周りのいろんな先輩方がしっかり声をかけてくださって、前を向いてやれている」前カードの日本ハ