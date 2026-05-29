◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武１３―４ＤｅＮＡ（２９日・ベルーナドーム）西武・桑原将志外野手が昨季まで所属した古巣・ＤｅＮＡ相手に４打数２安打１打点の活躍。移籍後初めて本拠地でお立ち台に登場し、改めて西武ファンに向かってあいさつした。「３番・左翼」で先発出場。同点に追いつかれた直後の３回、先頭の滝沢が遊撃への内野安打で出塁。「打った打球はラッキーだったけど、いい結果になって良かった。や