◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス１―５中日（２９日・京セラドーム大阪）中日の細川成也外野手が、意地の一打で交流戦の４連勝スタートに導いた。１―１の７回２死満塁。３番手・寺西のフォークをはじき返して、左前に運んだ。６号ソロを放った５月２６日の楽天戦（バンテリンドーム）以来、１５打席ぶりの安打で勝利をたぐり寄せた。６回１失点と粘投した先発・柳は、ベンチで両手を挙げてガッツポーズ。仲間か