巨人が２９日の日本ハム戦（エスコン）に４―２で勝利。橋上秀樹監督代行（６０）による新体制での２勝目を挙げた。前カードで阪神相手に３タテと「虎狩り」に成功した勢いのある日本ハム相手に、投打で執念を見せつけた。先発は今季４勝目をかけて登板した井上。前回登板の阪神戦では４回７失点ＫＯに終わり、杉内コーチからも熱いゲキを飛ばされていたが、この日は粘り強い投球で日本ハム打線と対峙。２、３回に野村の適時打