◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム２―４巨人（２９日・エスコンフィールド）巨人が日本ハムとの３連戦初戦を制して貯金２。交流戦２勝２敗となった。先発・井上は５回８６球２失点で４勝目。６回以降は田中瑛、船迫、大勢、マルティネスで１回ずつ無失点リレーで逃げ切った。打線は初回に１番・泉口の四球、２番・吉川の中前安打で無死一、三塁として３番・丸が左前適時打。５番・ＤＨの大城も右前適時打で２点を