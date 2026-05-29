女性７人組アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」の月足天音がコーデショットを披露し話題になっている。２９日までにインスタグラムで「＃バラ園」とつづり、バラをバックにした姿を公開。アップへアでミニスカートをはいたかわいらしいショットもアップした。この投稿にファンからは「美人にも程がある」「お花とあまねちゃんお似合いすぎる」「めっちゃバラ似合ってる！！」「楽園にいる天使」「可愛すぎる〜