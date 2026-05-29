BMSGに所属する6人組ダンス&ボーカルグループ・BE:FIRSTが、2026年8月22日（土）23日（日）に、インドネシア・ジャカルタのJakarta International Expo （JIEXPO）にて開催される音楽フェス「LaLaLa Festival 2026」に出演することが決定。BE:FIRSTの出演は8月23日（日）を予定している。「LaLaLa Festival」は、ジャンルや世代を超えた多彩なアーティストが集結するインドネシア最大級の音楽フェスティバル。昨年は3日間で約6