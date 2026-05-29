NY原油先物7 月限（WTI） 1バレル＝87.05（-1.85-2.08%） 米国とイランの戦争終結に向けた暫定合意が近いとの見通しが広がっており、NY原油先物は売りが優勢となっている。両国の交渉担当者は合意に向けた新たな覚書について協議しているとされている。