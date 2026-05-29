ダウ平均８８ドル高＝米国株オープン NY株式29日（NY時間09:30）（日本時間22:30） ダウ平均50757.63（+88.66+0.18%） ナスダック26955.30（+37.83+0.14%） CME日経平均先物66275（大証終比：-195-0.29%）