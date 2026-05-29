歌舞伎俳優の市川團十郎さん（48）が29日、令和8年7月歌舞伎座『七月大歌舞伎』市川團十郎取材会に登場しました。再演を決めた理由や、10歳の時に胡蝶の精（こちょうのせい）を演じた際の思い出を話しました。今回、2026年1月に新橋演舞場で上演されていた九世・團十郎が選定した新歌舞伎十八番の内『春興鏡獅子（しゅんきょうかがみじし）』の再演が決定。團十郎さんが小姓弥生後に獅子の精を、ぼたんさんと新之助さんが胡蝶の精