◇交流戦ヤクルト7―2楽天（2026年5月29日楽天モバイル最強パーク）ヤクルトのドラフト1位・松下歩叶（法大）が1軍デビュー。いきなり2安打を放った。「6番・三塁」でスタメン出場し、2回は先頭打者で楽天先発・岸の初球の直球を振り抜き、左翼線二塁打。8回には左前打をマークしたルーキーは「デビューにしてはよくできたかなと思う」と振り返った。即戦力の期待を受けて入団も、2月のキャンプ中に左大腿裏の筋損