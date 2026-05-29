暑い日に強い味方となるのが「ハンディファン」。秒速15メートルの超強風ハンディファンなど、2026年は特徴的なものが揃っています。【写真で見る】旅行や推し活で“活躍”するハンディファン一番人気は「コンパクト型」?“超軽量”のハンディファン29日、31.6℃を観測し、2026年一番の暑さとなった東京都心。こんな日は「ハンディファン」が大活躍です。20代女性「最近は、ほぼ毎日使ってます。東京の夏はなくちゃならないかなと