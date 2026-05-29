子どもが注文した分もみんなでワリカンすると主張する母▶▶この作品を最初から読む義理の姪にしてもらったネイルを軽い気持ちでSNSにアップした、きよかさん。すると、あまり親しくなかった大学時代の同期チコさんから、「友達割引はある？」「練習台になってあげる」とDMがしつこく届くように。友人に相談すると、チコさんの驚くべきエピソードが…。※本記事はぱん田ぱん太著の書籍『欲しがるあの子を止められない