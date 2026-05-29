JO1やINI、ME:Iを生んだサバイバルオーディション番組の第4弾となる『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』が28日に配信。第3回の順位発表式の様子が公開され、デビューメンバー決定となる最終回へと進む22人が明かされました。■激しい順位変動式にはこれまでのバトルを勝ち抜いてきた練習生34人が出席。約1週間の投票期間に、595万5944票もの累積投票数があったことが明かされると、スタジオでは大きなどよめきが起こりました。今回、注目