◇交流戦DeNA4―13西武（2026年5月29日ベルーナドーム）DeNAのドラフト2位・島田舜也（東洋大）が、自身4試合目の登板でプロ初黒星を喫した。4回を9安打7失点と打ち込まれ「試合をつくれず、申し訳ない」と声を落とした。2回1死から3連打などで2点を先制された。2―2の3回は桑原に高めの直球を右翼線三塁打、源田には外角直球を左翼線に二塁打を浴びるなど、失点を重ねた。「調子が悪いわけではなかった。捕手が要求