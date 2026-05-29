「ロッテ０−１阪神」（２９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）阪神のドラフト１位・立石正広内野手（創価大）に１５打席ぶりの安打が生まれた。二回無死で左前打を放ち、貴重な先制のホームを踏んだ。この日、黄金ルーキーが注目されたのはアイブラック。試合後、真相を聞くと「気分転換にテルさんにやってもらって」と明かした。人生で初めてつけたという。佐藤輝と森下はアイブラック兄弟として虎党から認知されているが、