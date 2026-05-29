ソフトバンクは２９日の広島戦（みずほペイペイ）に２―０で競り勝ち、大事なカード初戦を制した。先発の大関友久投手（２８）が９回をわずか１安打に封じて、３年ぶりとなる完封勝利。３月３１日以来となる２勝目（３敗）を挙げた。この試合前まで６試合に先発して防御率５・７３と不振を極めた。５月６日の西武戦（ベルーナ）では屈辱の１イニング８失点。再調整を経て約３週間ぶりに戻ってきた一軍マウンドで、背番号４７が