阪神は２９日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）に１―０で辛勝し連敗は３でストップ。先発の高橋が８回を２安打無失点でシャットアウトすると、最終９回はドリスがマウンドに上がりタイトな接戦をクローズした。薄氷の勝利を手にした試合後の藤川球児監督（４５）は開口一番で「決定打が出ない状態だったので…。なかなかあれでは決まらない」と漏らした。交流戦突入以降、打撃不振に悩むチームは直近４戦合計で僅か５得点。この日