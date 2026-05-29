阪神・高橋遥人投手（３０）が２９日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）に先発し、８回１０６球２安打無失点で今季６勝目（０敗）を手にした。チームは１―０で接戦を制し、連敗を３で止めた。終始、左腕の安定感が光った。８回は連続四球から二死一、三塁のピンチを招いたが、最後も集中力を切らさず小川を二ゴロに仕留めてリードを守り切った。背番号２９は、試合後「（８回）ツーアウトまできて絶対抑えたいっていう気持ちが出