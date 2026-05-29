新日本プロレスジュニアの祭典「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア（ＢＯＳＪ）」２９日新潟・燕大会のＡブロック公式戦で、前年度覇者の藤田晃生（２３）がバリエンテ・ジュニアから４勝目を挙げた。ここまで３勝３敗で勝ち点６の藤田と、２勝４敗の勝ち点４で後がないバリエンテがメインで対峙した。白星先行に戻したい藤田は、ルチャ戦士に出だしから張り手をかまして闘志満点。一方のバリエンテも華麗なロープワークから