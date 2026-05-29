【ミスタードーナツ】の店内で、見慣れないドーナツを見つけたら、それはレア度高めな「ファンシードーナツ」かもしれません。ファンシードーナツとは、ミスドの食品ロス対策の一環として開発されており、公式サイトによると「期間限定の商品で使用する原材料と、定番商品で使用する原材料を組み合わせた商品」なのだそう。さらに「各ショップでの原材料の在庫状況により、販売状況や、