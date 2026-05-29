夏本番に向けて、アクティブに動けるTシャツはデイリーコーデに頼れる存在。ただ、大人世代にとってラフになりすぎてしまうイメージがあり、少し苦手という人も多いのでは？ そこで取り入れたいのが、きちんと感をキープできるきれいめTシャツ。今回は【ハニーズ】の大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】からカジュアルすぎず上品に着こなせる一枚をご紹介します。 パール調