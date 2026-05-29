◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス１―５中日（２９日・京セラドーム大阪）オリックスが中日に逆転負けし、交流戦ホーム５連勝を逃した。同点の７回、３番手・寺西が２死満塁から４番・細川に勝ち越しの左前２点打を献上。救援転向後、初黒星を喫した。岸田監督は「じわじわと、やっぱり先頭を出すと徐々に首を絞められるというか、苦しくなってくる。投げる球もなかなか慎重になっていくし、先頭さえきっちり取って