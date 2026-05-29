◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク２―０広島（２９日・みずほペイペイ）ソフトバンクの小久保裕紀監督が試合後、途中交代した今宮健太内野手について言及した。「８番・二塁」でスタメン起用も、４回２死の打席で代打・牧原大を送った。今宮自らが「ひどくなる前に」と左ふくらはぎの違和感を訴え、大事を取っての措置だったことを明かした。前夜２８日の巨人戦（東京Ｄ）では４戦ぶりのスタメンでマルチ安打を