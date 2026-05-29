「今回は質疑応答です」広島羽月 お立ち台で見せた初々しい“坊主頭”の意外な理由「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物を使用した罪で有罪判決を受けた元広島の羽月隆太郎氏（26）が、28日夜の“激白会見”に続き、翌29日にもTikTokでライブ配信を行った。前日の配信では、事件の経緯や逮捕後に否認を続けた理由に加え、球団内の“共犯者”や壮絶ないじめについても言及していた。それだけに、「質疑応答」となれば、ファンの関