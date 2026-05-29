新華社国家ハイエンドシンクタンクが発表した報告書「大河興邦−新時代の淮河生態文明発展の道」。（合肥＝新華社記者／杜宇）【新華社合肥5月29日】新華社国家ハイエンドシンクタンクは29日、中国安徽省淮南市で開かれた淮河流域文明振興フォーラムで、報告書「大河興邦−新時代の淮河生態文明発展の道」を発表した。報告書は、新時代における淮河の保護・管理の実践経験を総括し、流域管理から流域振興へと向かう質の高い発展