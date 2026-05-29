女性のスカートの中を盗撮しようとしたなどとして書類送検された43歳の男性が、不起訴処分となりました。去年7月、東京・渋谷区のカプセルトイの専門店で女性のスカート内を盗撮しようとしたなどとして、ことし2月に書類送検された店舗を運営する会社の社長だった43歳の男性について、東京地検は29日付で不起訴処分としました。東京地検は「関係証拠の内容や諸情状を踏まえて不起訴処分とした」としています。