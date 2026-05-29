◇男子ゴルフツアーミズノ・オープン第2日（2026年5月29日岡山県JFE瀬戸内海GC＝7480ヤード、パー72）1打差の2位から出た小平智（36＝Admiral）が1イーグル、5バーディー、1ボギーの66で回り、通算15アンダーで単独首位に立った。65をマークした米沢蓮（26＝LANDCARRY）と、69で回ったショーン・ノリス（44＝南アフリカ）が3打差の2位につけた。上位3人（有資格者を除く）に全英オープン（7月、英国）の出場権が付