千葉県警が男性巡査長2人を懲戒免職などの処分にしました。松戸署交通課の男性巡査長（29）は4月、千葉・我孫子市の路上で、酒に酔った状態でバイクを運転し、止まっていた車に衝突する事故を起こしたとして29日付で懲戒免職となりました。この男性巡査長は、既婚者でありながら他の女性と交際していたことも明らかになりました。また、柏署警務課の男性巡査長（39）は2025年11月から4カ月間、オンラインカジノで約15万回にわたり