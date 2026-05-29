◇交流戦巨人4―2日本ハム（2026年5月29日エスコンフィールド）昨季から現役ドラフトで巨人に加入した田中瑛斗投手は2点差の6回に2番手として登板。古巣相手に無安打無失点投球を披露し「今日は抑えさせてもらおうと、それも恩返しの一つかなと思って、そういう気持ちで投げました」と喜んだ。対峙（たいじ）したのはカストロ、レイエス、万波と続いたクリーンアップ。「そこを任せられたので、3人で抑えようと思って」