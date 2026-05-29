【ワシントン＝阿部真司】米国とイランの戦闘終結に向けた詰めの協議は、ホルムズ海峡の扱いを巡って難航しているとみられる。自由な航行を主張する米国に対し、イランは自らが海峡を管理する主張を譲らず、駆け引きが続いている。最大の焦点となるイランの核問題は「棚上げ」された形で、最終決着の難しさも浮き彫りにしている。米イランが暫定合意した「覚書」は、ホルムズ海峡を段階的に正常化する計画が盛り込まれている。