セレッソ大阪復帰後、靭帯断裂という大怪我を負った際の、医者の制止を振り切った衝撃行動に、スタジオからは「それバレないの？」と驚きの声が上がった。【映像】柿谷曜一朗、大怪我した瞬間『しくじり先生 俺みたいになるな!!』は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ。5月29日の放送では、元プロサッカー選手、柿谷曜一