事件に関する情報を漏らしたとして、神奈川県警の警察官が書類送検されました。厚木警察署の20代の男性巡査は2025年7月、厚木市内のキャバクラで店のオーナーに対し、傷害事件の容疑者として警察に相談が寄せられていることを漏らした地方公務員法違反の疑いで、29日に書類送検されました。男性巡査は「私に素っ気ない態度をとったオーナーになめられたくない気持ちで相談内容を話してしまった」と容疑を認めているということです