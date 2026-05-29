三田寛子（60）が29日、インスタグラムを更新。長男・中村橋之助（30）の結婚式前夜の様子を報告した。三田は「家族水入らずで和やかに卓を囲む結婚式前夜です」と報告。自身の結婚式前のエピソードも振り返り「私の時は実家の父と弟が心配や緊張で突然発熱私母と二人で看病していたのでした」と明かした。そして「息子の婚礼に寿ぐ私の何気ない表情を先日カメラマンさんが捉えて下さいました」記し、和装姿で微笑む写真を公開し