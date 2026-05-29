夫婦どちらかの親が一人暮らしになり、さらに高齢となると、引き取って暮らさざるをえないケースも出てくる。親自身が老後の人生の青写真を描いていてくれればいいのだが、なかなかそうはいかないこともある。【マンガ】元銀行員は見た！老後破綻・老後貧乏になる人の特徴義母を「引き取るしかなかった」「3年前、義父が亡くなり、足の悪い義母が田舎で一人暮らしになったんです。最初はあちらで介護制度を使ってケアしてもらって