「日本ハム２−４巨人」（２９日、エスコンフィールド）巨人が日本ハムに競り勝ち、交流戦２勝２敗となった。初回に日本ハム先発・達から丸、大城の適時打で２得点。同点の五回はダルベック、松本剛の適時打でリードを奪った。投げては井上が５回３安打２失点で今季４勝目。六回からは田中瑛、船迫、大勢、マルティネスと鉄壁リリーフ陣がつないだ。「（井上は）五回がポイントになりましたが、よく踏ん張りましたので。ピ