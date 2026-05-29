日本バレーボール協会の川合俊一会長が２９日、自身のインスタグラムを更新。「昨日の佐藤駿一郎の逮捕を受けまして」としてコメントを掲載した。「アスリートとして、その前に一人の大人の人間として、今回のことはあるまじき行為であり断じて許すことはできません」とした。警視庁は２８日に、麻薬取締法違反（所持）の疑いで、男子日本代表の佐藤駿一郎容疑者（２６）を逮捕。日本協会は同日付で佐藤容疑者の日本代表登録を