都内でもクマの目撃などが相次いでいることを受けて、東京都の小池知事はきょう（29日）の会見で注意を呼びかけました。東京都内では、先月、八王子市で住宅や学校近くにクマの出没があったほか、山間部では、今月に入り、奥多摩町で登山中の男性がクマに襲われ重傷。別の日には、クマに襲われた可能性のある遺体も発見されました。東京都の小池百合子知事は相次ぐクマの目撃情報などを受け、きょうの会見でクマ鈴の使用などをあら