【モデルプレス＝2026/05/29】俳優の杉浦太陽が5月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの姿を公開した。【写真】辻ちゃん夫「見つめられる瞳がたまらん」0歳次女の上目遣いショット◆杉浦太陽、夢空ちゃんのソロショット披露杉浦は「見つめられる瞳がたまらん」とつづり、キャスター付きのベビーチェアに座る夢空ちゃんのソロショットを投稿。哺乳瓶を口に入れ、くりくりした目で上目遣いにカメ