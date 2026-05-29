【モデルプレス＝2026/05/29】インフルエンサーのなな茶が5月29日、自身のInstagramを更新。第1子を出産したことを報告した。【写真】TikTokフォロワー350万人超、16時間かけて出産した第1子抱っこする姿◆なな茶、第1子出産投稿では「この度、第一子となる女の子を出産いたしました」と報告。分娩時間は16時間、3674gの大きくて立派な赤ちゃんです お産は決して簡単なものではなく、出血多量で一時はハラハラする大変な局面もあり