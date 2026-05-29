29日、兵庫県功労者表彰を受けた歌舞伎俳優の片岡愛之助さんは、受賞の喜びや決意などを終始笑顔で語った。兵庫県功労者表彰を受けた歌舞伎俳優の片岡愛之助さん（2026年5月29日、神戸市中央区の兵庫県公館）愛之助さんは、兵庫県豊岡市出石町の芝居小屋「出石永楽館」で2008年のこけら落とし以来、座頭として、コロナ禍の時期を除き毎年歌舞伎を上演してきた。「大阪松竹座が閉まり、上方で芝居をする場所が少なくなる中、こ