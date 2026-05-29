兵庫県は29日、令和8年県功労者表彰式を兵庫県公館（神戸市中央区）で開き、県の発展や福祉の向上などに功績のあった195人を表彰した。受賞者のうち約160人が出席し、斎藤元彦知事から表彰状と副賞の銀杯が贈られた。「令和8年 兵庫県功労者表彰式」の様子（2026年5月29日、神戸市中央区の兵庫県公館）県功労者表彰は今回で77回目。受賞者総数は1万4407人となった。今回は県勢高揚、自治、文化、福祉、産業振興など22部門で選