◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武１３―４ＤｅＮＡ（２９日・ベルーナドーム）西武のアレクサンダー・カナリオ外野手が６号ソロを放った。「１番・右翼」で先発出場。２点リードの４回先頭で相手先発・島田の１４４キロ直球を振り抜いた打球は、バットに当たった瞬間爆発音のような衝撃音を響かせ左中間スタンドに飛び込んだ。打った瞬間球場が沸いた確信の６号ソロは、ＮＰＢ＋によると、飛距離１２８メートル、打球速