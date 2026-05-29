テレビ朝日の田中萌アナウンサーが最新ショットを公開した。２９日に自身のインスタグラムを更新した田中アナ。「いつもツヤ感を意識してメイクしているんだけど今日ほんとテカってておもろい」とつづり衣装ショットをアップ。ジャケットにワンピースを合わせた、全身白コーデを披露した。この投稿にファンからは「いつも素敵です」「可愛い」「萌ちゃんの笑顔とても素敵です」「素敵な写真」「やっぱりかわいいです」「全身